Королеві Єлизаветі лікарі заборонили пити алкоголь

Королеві Єлизаветі, яка нещодавно вперше з'явилася на публіці з тростиною, лікарі рекомендували повністю відмовитися від алкоголю. На думку медиків, це буде корисно для здоров'я 95-річного монарха. І дозволить королеві зустріти платиновий ювілей її правління, який святкуватиметься майбутнього року, у відмінній фізичній формі. Її Величність вирішила прислухатися до цієї поради.

«Відмовитися від спиртного для королеви не було великою проблемою. Вона не так вже й багато п'є. Однак їй здається дрібною несправедливістю те, що на цьому етапі її життя доводиться відмовлятися від одного з дуже небагатьох задоволень», — повідомило джерело в палаці.

Як повідомляє видання Vanity Fair, Єлизавета II надавала перевагу сухому мартіні, джину та дюбонне. Так, вона завжди любила випити келих мартіні перед сном. А також дозволяла собі келих вина за обідом.

За деякими даними іноді королева могла випити до чотирьох коктейлів на день. Однак на публіці Її Величність дуже рідко пила спиртне.

У 2020 році повідомлялося, що Букінгемський палац запустив виробництво власної марки джина.

Раніше «ФАКТИ» писали — Рідкісний випадок: королева Єлизавета публічно розкритикувала світових лідерів, які її «дратують».

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