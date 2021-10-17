26.26 / 26.47 30.24 / 30.59
Київ: +11
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Королеві Єлизаветі лікарі заборонили пити алкоголь

11:26 17 жовтня 2021
Королева Єлизавета

Королеві Єлизаветі, яка нещодавно вперше з'явилася на публіці з тростиною, лікарі рекомендували повністю відмовитися від алкоголю. На думку медиків, це буде корисно для здоров'я 95-річного монарха. І дозволить королеві зустріти платиновий ювілей її правління, який святкуватиметься майбутнього року, у відмінній фізичній формі. Її Величність вирішила прислухатися до цієї поради.

«Відмовитися від спиртного для королеви не було великою проблемою. Вона не так вже й багато п'є. Однак їй здається дрібною несправедливістю те, що на цьому етапі її життя доводиться відмовлятися від одного з дуже небагатьох задоволень», — повідомило джерело в палаці.

Як повідомляє видання Vanity Fair, Єлизавета II надавала перевагу сухому мартіні, джину та дюбонне. Так, вона завжди любила випити келих мартіні перед сном. А також дозволяла собі келих вина за обідом.

За деякими даними іноді королева могла випити до чотирьох коктейлів на день. Однак на публіці Її Величність дуже рідко пила спиртне.

У 2020 році повідомлялося, що Букінгемський палац запустив виробництво власної марки джина.

Раніше «ФАКТИ» писали — Рідкісний випадок: королева Єлизавета публічно розкритикувала світових лідерів, які її «дратують».

191

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Олег Винник на сцені

Концерти Олега Винника скасовано: хворий співак розкрив свій діагноз

Пенсіонерка

Стаж вирішує все: кому не «світить» пенсія в 60 років

Краще підготуватися заздалегідь: Павло Глоба назвав знаки зодіаку, для яких 2022 рік почнеться з проблем

Краще підготуватися заздалегідь: Павло Глоба назвав знаки зодіаку, для яких 2022 рік почнеться з проблем

Пенсіонер

Не більше 10 340 гривень: у ПФУ уточнили деталі жовтневого підвищення пенсій

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.