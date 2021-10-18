«Був злий на однокласників»: у РФ підліток влаштував стрілянину в школі під Перм'ю

У Росії під Перм'ю, де раніше юнак влаштував бійню у Пермському державному університеті, убивши 8 та поранивши 24 осіб, шестикласник приніс у школу мисливський карабін та зробив два постріли.

Як повідомляє «Інтерфакс», 12-річний підліток стріляв у повітря, поціливши у стіну та стелю. Карабін належить його батькові-мисливцеві. Постраждалих, за винятком однієї дитини, якій осколками скла (було прострілене скло у двері) пошкодило ногу, не було.

За однією з версій, Діма Губарєв з Пермського краю, якого характеризували тільки позитивно, таким чином відреагував на цькування у школі. Хоч він і був у стані емоційного розладу, вигукуючи дивні фрази, стріляти у людей не став.

Його забрала до себе у кабінет директорка школи, після чого хлопчик віддав зброю. Коли його затримували, дитина кричала, що керується «вказівками бога». Школяр говорив, що хотів «вирішити питання» з однокласницею.

Як пише «Меш» з посиланням на однокласників Діми, підліток «добре вчився, спілкувався з іншими дітьми і любив привернути до себе увагу». Дівчинка, якій він хотів «помститися», як стверджують діти, била Діму та інших хлопців.

Раніше у мережу виклали відео розстрілу в університеті Пермі, який влаштував 18-річний юнак.

Фото: https://ua.depositphotos.com.

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