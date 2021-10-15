Рідкісний випадок: королева Єлизавета публічно розкритикувала світових лідерів, які її «дратують»

Британська королева Єлизавета II, яка зазвичай не втручається в політику, публічно розкритикувала світових лідерів. Напередодні саміту Cop26 в Глазго, присвяченого змінам клімату, Її Величність відвідала відкриття валлійського парламенту у Кардіффі. Там, в присутності журналістів у бесіді з головою парламенту Елін Джонс і своєю невісткою, герцогинею Корнуольською Каміллою, 95-річна Єлизавета висловила своє ставлення до світових лідерів, які не діють у зв'язку з кліматичною кризою. Як повідомляє Daily Mail, вона сказала, що люди, які «говорять, але не роблять», дуже «дратують».

Елін Джонс відповіла королеві: «Абсолютно вірно. Прийшов час для дій … Ваш онук по телевізору казав, що немає сенсу літати в космос — нам потрібно рятувати Землю». На це королева посміхнулася і з гордістю сказала: «Так, я читала про це». Онук Єлизавети принц Вільям в інтерв'ю Бі-бі-сі розкритикував «космічні перегони» Ілона Маска і Джеффа Безоса, які засилають в космос «туристів». Так, 13 жовтня компанія Безоса Blue Origin відправила на орбіту 90-річного актора Вільяма Шетнера.

Вільям зазначив, що замість цього варто було б зайнятися порятунком планети та розв'язанням її екологічних проблем.

Герцог Кембриджський також заявив, що для політиків дуже важливо чітко і чесно повідомити про проблеми та можливі рішення. За його словами, розумних слів недостатньо — потрібні розумні дії.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королева Єлизавета вперше з'явилася на публічному заході з тростиною — фанати занепокоїлися.

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