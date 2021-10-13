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90-річна зірка знаменитого «Стартреку» летить у космос: пряма трансляція

16:50 13 жовтня 2021
Вільям Шетнер

90-річний актор Вільям Шетнер, який прославився роллю капітана Кірка в кіносазі «Стар Трек», відправляється у космос в якості туриста. Шетнер стане найстаршою людиною, що побувала в космосі.

уильям шетнер
Вільям Шетнер

Місію організовано компанією Blue Origin Джеффа Безоса.

уильям шетнер
Вільям Шетнер

Запуск корабля New Shepard з космічними туристами на борту транслюється онлайн.

Разом з Шетнером у космос летять співзасновник Planet Labs Кріс Бошайзен, співзасновник Medidata Глен де Фріз і віце-президент Blue Origin Одрі Пауерс.

туристы
Космічні туристи NS18

Нагадаємо, 5 жовтня з Байконура в космічний політ відправилася відома російська актриса Юлія Пересільд. На борту космічного корабля планується зняти художній фільм з Юлією в головній ролі.

Фото Official William Shatner.com Group / Facebook.

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