90-річна зірка знаменитого «Стартреку» летить у космос: пряма трансляція

90-річний актор Вільям Шетнер, який прославився роллю капітана Кірка в кіносазі «Стар Трек», відправляється у космос в якості туриста. Шетнер стане найстаршою людиною, що побувала в космосі.

Вільям Шетнер

Місію організовано компанією Blue Origin Джеффа Безоса.

Вільям Шетнер

Запуск корабля New Shepard з космічними туристами на борту транслюється онлайн.

Разом з Шетнером у космос летять співзасновник Planet Labs Кріс Бошайзен, співзасновник Medidata Глен де Фріз і віце-президент Blue Origin Одрі Пауерс.

Космічні туристи NS18

Нагадаємо, 5 жовтня з Байконура в космічний політ відправилася відома російська актриса Юлія Пересільд. На борту космічного корабля планується зняти художній фільм з Юлією в головній ролі.

Фото Official William Shatner.com Group / Facebook.

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