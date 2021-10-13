26.27 / 26.46 30.24 / 30.57
Київ: +9
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

Кім Чен Ин спостерігав, як напівголі солдати б'ють один одного кувалдами — відео

16:32 13 жовтня 2021
Кім Чен Ин і чиновники на трибуні

Сильно схудлий останнім часом лідер КНДР Кім Чен Ин, його сестра Кім Йо Чжон і інші високопоставлені чиновники відвідали шоу бойових мистецтв, яке влаштували північнокорейські солдати. Як повідомляє Daily Mail, напівголі військові ефектно розривали ланцюги, що їх обплутували, розбивали дошки та цеглини (в тому числі й своїм власним обличчям), а також били один одного кувалдами, випробовуючи на міцність свої голови, руки та грудні клітки. Один з учасників шоу розбив пляшки та ліг на осколки, після чого йому на груди поставили бетонну плиту і вдарили по ній кувалдою.

Керівник Північної Кореї залишився задоволений продемонстрованої йому міццю.

Відеокадри, які оприлюднив державний телеканал KCTV, ведуча новин прокоментувала: «Ці солдати, яких прийняла і підняла наша партія, продемонстрували всьому світу силу, хоробрість і бойовий дух Корейської народної армії».

Шоу було частиною церемонії відкриття виставки, присвяченій обороні країни, на якій було показано новітнє озброєння Північної Кореї, включаючи гіперзвукову ракету Hwasong-8.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Кім Чен Ин заявив про напружену ситуацію з продовольством в країні.

486

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Собака перед мискою

Реакція собаки, якого посадили на дієту, зворушила мережу — відео

Молода пенсіонерка

Не раніше 65 років: в ПФУ назвали вік, коли українки зможуть вийти на пенсію без необхідного стажу

Таюне і Винник

Таюне в шкіряному міні зачарувала шанувальників: «зігріта любов'ю»

гороскоп

Гороскоп від Павла Глоби на тиждень з 11 по 17 жовтня: вдалий час для творчості і кар’єри

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.