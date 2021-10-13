Кім Чен Ин спостерігав, як напівголі солдати б'ють один одного кувалдами — відео

Сильно схудлий останнім часом лідер КНДР Кім Чен Ин, його сестра Кім Йо Чжон і інші високопоставлені чиновники відвідали шоу бойових мистецтв, яке влаштували північнокорейські солдати. Як повідомляє Daily Mail, напівголі військові ефектно розривали ланцюги, що їх обплутували, розбивали дошки та цеглини (в тому числі й своїм власним обличчям), а також били один одного кувалдами, випробовуючи на міцність свої голови, руки та грудні клітки. Один з учасників шоу розбив пляшки та ліг на осколки, після чого йому на груди поставили бетонну плиту і вдарили по ній кувалдою.

Керівник Північної Кореї залишився задоволений продемонстрованої йому міццю.

Відеокадри, які оприлюднив державний телеканал KCTV, ведуча новин прокоментувала: «Ці солдати, яких прийняла і підняла наша партія, продемонстрували всьому світу силу, хоробрість і бойовий дух Корейської народної армії».

Шоу було частиною церемонії відкриття виставки, присвяченій обороні країни, на якій було показано новітнє озброєння Північної Кореї, включаючи гіперзвукову ракету Hwasong-8.

Раніше «ФАКТИ» писали, що Кім Чен Ин заявив про напружену ситуацію з продовольством в країні.

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