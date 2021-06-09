Кім Чен Ин сильно схуд і помітно помолодшав

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин, якому близько 37 років, з'явився на публіці після того, як місяць був відсутній в медійному просторі. Як відзначили спостерігачі, керівник КНДР, який з'явився на засіданні політбюро, сильно схуд і помітно помолодшав. При цьому, як пише видання The Sun, він не відмовився від звички курити.

Кім до схуднення

Кім після схуднення

Ще недавно вага диктатора перевищувала небезпечну позначку в 140 кілограмів. Він стрімко повнів, набираючи з кожним роком по шість-сім кілограмів. У серпні 2012 року, незабаром після свого приходу до влади, він важив лише 90 кілограмів.

Зараз західні ЗМІ гадають, чи було схуднення навмисним, тобто Кім все ж вирішив взятися за своє здоров'я, або ж він скинув вагу через те, що чимось хворів. Втім, виглядає від непогано, тому більш імовірний перший варіант.

Відомо, що Кім Чен Ин любить поїсти та побалувати себе делікатесами — чорною ікрою, лобстерами, швейцарським сиром.

До і після

Фото The Sun / YouTube

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