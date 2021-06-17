Різко схудлий Кім Чен Ин заявив про напружену ситуацію з продовольством в країні

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин на початку місяця здивував ЗМІ, з'явившись на публіці після тривалої відсутності в медійному просторі значно стрункішим. У новому іміджі керівник КНДР, вага якого раніше перевищувала позначку в 140 кілограмів, прийшов на засідання політбюро.

Тепер, як повідомляє видання New York Post, 37-річний Кім заявив на пленарному засіданні центрального комітету Трудової партії про те, що в країні склалася «напружена ситуація» з продовольством. І попередив, що населення в найближчому майбутньому може відчувати нестачу продуктів.

Загроза голоду виникла, оскільки сільськогосподарський сектор не виконав свій план з виробництва зерна через збитки, який заподіяв торішній тайфун.

Кім Чен Ин зазначив, що ситуацію погіршили також заходи, введені в країні проти поширення коронавірусу. На його думку, введені обмеження затягнули «боротьбу за забезпечення населення одягом, харчуванням і житлом».

Лідер КНДР закликав земляків бути готовими до нового «Важкого походу». Так називають ситуацію. що склалася в середині 1990-х років, коли країна перебувала у важкій економічній кризі, яка супроводжувалася масовим голодом. За деякими даними він став причиною смерті кількох сотень тисяч осіб.

Фото Twitter / YouTube / New York Post

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