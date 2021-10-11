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Одні гени: племінниця принцеси Діани в дитинстві — точна копія її онуки принцеси Шарлотти

9:04 11 жовтня 2021
принцеса Шарлотта

30-річна племінниця принцеси Діани леді Кітті Спенсер, яка у липні вийшла заміж за 62-річного бізнесмена Майкла Льюїса, опублікувала в Instagram свою дитячу фотографію, де вона сидить на коні в шоломі для верхової їзди. Фото датоване 1992 роком. Як пише видання Daily Express, фанати королівської сім'ї помітили разючу подібність леді Кітті, дочки молодшого брата леді Ді графа Спенсера, з шестирічною онукою принцеси Діани — дочкою принца Вільяма (кузена Кітті) та Кейт Міддлтон принцесою Шарлоттою.

принцеса Шарлотта

Кітті Спенсер

«Я думала, це принцеса Шарлотта», «О, Боже, як ви схожі з принцесою Шарлоттою», «Ви маєте вигляд, як Шарлотта Елізабет Діана», «Гени Спенсерів дуже сильні та гарні», «Тепер ми знаємо, якою красунею буде принцеса Шарлотта, коли виросте», — писали в коментарях.

Раніше «ФАКТИ» писали — Бургери та чіпси: Кейт Міддлтон і принца Вільяма з трьома їхніми дітьми засікли в одному з пабів Норфолка.

Фото Instagram / Twitter

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