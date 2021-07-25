30-річна племінниця принцеси Діани вийшла заміж за 62-річного мільйонера

30-річна племінниця принцеси Діани леді Кітті Спенсер 24 липня вийшла заміж за 62-річного мільйонера Майкла Льюїса — власника мережі британських магазинів одягу Whistles. Весілля зіграли в Італії — у старовинному замку Альдобрандіні недалеко від Риму. Як повідомляє видання Daily Mail, наречена і практично всі гості були у вбранні від Dolce & Gabbana.

Серед запрошених були співачка Піксі Лот, модель Емма Тін (яка стала першою в британській історії темношкірою маркізою після того, як вийшла заміж за маркіза Бата), а також молодші сестри Кітті — двійнята Еліза та Амелія Спенсер.

За кілька днів до весілля Кітті влаштувала для найближчих подруг дівич-вечір у Флоренції.

Граф Чарльз Спенсер (батько нареченої, молодший брат принцеси Діани) на п'ять років молодший за свого зятя. Для Льюїса, уродженця ПАР, це вже другий шлюб. У нього є троє дорослих дітей.

Кітті та Майкл намагаються приховувати подробиці свого особистого життя. За чутками, що вони заручилися на Різдво 2019 року після півтора року знайомства.

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