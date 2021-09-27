Бургери та чіпси: Кейт Міддлтон і принца Вільяма з трьома їхніми дітьми засікли в одному з пабів Норфолка

Після того, як до мережі потрапили фото Кейт Міддлтон з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою у магазині, папараці вдалося зняти всю сім'ю герцога та герцогині Кембриджських в одному з пабів графства Норфолк. У подружжя тут є власний заміський маєток Анмер-хол.

Як повідомляє видання The Sun, Кейт, принц Вільям, восьмирічний принц Джордж, шестирічна принцеса Шарлотта та трирічний принц Луї розташувалися за столом на вулиці та перекушували. Перед Вільямом стояли бургери та чипси. Поруч крутився їхній чорний спанієль. Як розповіли свідки, Вільям втішав одного з дітей, чия їжа виявилася надто гарячою.

So cute. Wish I could see Louis's face. He is my favorite of them 5. https://t.co/SrCBXn2OEx - KensingtonRoyal (@ Shakuntela1) September 26, 2 021

«Було дивно бачити, наскільки просто поводилася ця сім'я … Було б легко не звернути на них уваги — вони нічим не виділялися серед інших … Сміялися, базікали і явно насолоджувалися товариством один одного … Навколо не було охорони …», — розповіло джерело.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Кейт Міддлтон блиснула голими ногами, зігравши в теніс з 18-річною чемпіонкою US Open Еммою Радукану.

288

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter