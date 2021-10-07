Найсильніша злива в історії Європи: затопило північ Італії

Регіон Лігурія на півночі Італії затопило в результаті небувалих дощів. Як повідомляє Sky News, в провінції Генуя за 12 годин випало понад 74 сантиметри опадів. Це була найсильніша злива в історії всієї Європи. У містечку Россільоне за один день випало 82,9% від середньої річної норми опадів.

#SevereWeather Gravi inondazioni in #Liguria .



Le piogge torrenziali delle ultime ore hanno lasciato in alcuni osservatori della zona oltre 600 mm di accumulo pluviometrico. pic.twitter.com/ZeFCl8oOPm - Meteored Italia (@meteoredit) October 4, 2021

Ряд доріг довелося закрити. У кількох населених пунктах виникли зсуви. У місті Квіліано обвалився міст. У місті Генуя на один день були закриті школи.

Від повеней постраждали також регіони Ломбардія та П'ємонт.

У липні Європу також накрила хвиля катастрофічних повеней.

Вчені попередили, що такі сильні зливи спричинені зміною клімату, а група World Weather Attribution повідомляє, що ймовірність виникнення таких екстремальних дощів на цей час може бути до дев'яти разів вище через глобальне потепління.

Раніше «ФАКТИ» писали — Вісім людей потонули в Нью-Йорку під час рекордного повені.

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