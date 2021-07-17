Найбільша природна катастрофа за останні 75 років: шокуючі відео потопу в Європі

Повінь у Західній Європі зруйнувала будівлі, дороги, мости, залізничні колії. Серйозно постраждали фермерські господарства. У багатьох населених пунктах відсутня електрика та телефонний зв'язок, немає питної води. За останніми даними кількість загиблих перевищує вже 150 осіб. Близько півтори тисячі вважаються зниклими безвісти. Влада змушена визнати, що кількість жертв буде рости. Є надія, що багато хто зі зниклих безвісти не може вийти на зв'язок через відсутність мобільного зв'язку та електрики. Тільки у Німеччині понад 150 тисяч будинків залишилися без світла.

Як уже повідомляли «ФАКТИ», причиною настільки масштабної повені стали зливи, які приніс з собою циклон «Бернд». У багатьох районах Німеччини та Бельгії за дві доби випала двомісячна норма опадів. Річки вийшли з берегів. Німці кажуть про найбільш руйнівне стихійне лихо в історії країни у період після закінчення Другої світової війни, тобто за останні 75 років.

Німецькі ЗМІ розповідають про те, що відбувається у постраждалих районах. Die Zeit наводить історію жителя невеликого містечка Альтенар на кордоні федеральних земель Рейнланд-Пфальц та Північний Рейн-Вестфалія. Роланд Бем жив з двома дітьми та старенькою матір'ю. Увечері 14 липня перший поверх їхнього будинку затопило у лічені хвилини.

«Часу на збори не було зовсім. Нам вдалося вибратися через горищне вікно на дах. Тримаючись за черепицю, долізли до водостічної труби, звідти перебралися на дах сусіднього будинку, який вище та міцніше…» - розповідає Роланд.

Вузька річечка Ар, яка протікає поруч з їхнім будинком, перетворилася на бурхливий потік. У ньому стрімко проносилися з коренем викорчувані дерева, шпали, навіть автомобілі. Все це з великою силою кожну хвилину врізалося у житлові будинки. Деякі з них не витримували та руйнувалися.

«Будинок, на даху якого перебували ми, ходив ходором. Ми просиділи там 13 годин. У нас не було ані їжі, ані теплого одягу. У паніці встигли прихопити з собою тільки кілька пляшок води та кока-коли. Всі були налякані до смерті. Якби будинок впав, ми б, швидше за все, не вижили», — каже Роланд Бем.

Сотні інших жителів Альтенара, а також багатьох населених пунктів в районі Арвайлер у передгір'ях масиву Айфель також провели всю ніч на дахах будинків. Деякі сховалися на гілках дерев.

Близько 300 осіб евакуювали за допомогою гелікоптерів. Потім прибули рятувальники на надувних човнах. У Арвайлері загинули понад 60 осіб. Близько 1 300 вважаються зниклими безвісти.

У деяких місцях вода поступово відступає. Рятувальники знаходять все більше людей, які потонули. Тому дані про жертв повені оновлюються та коригуються кілька разів на добу.

У багатьох водосховищах рівень води досяг критичної позначки

«Стражданням немає кінця», — сказала прем'єр-міністр федеральної землі Рейнланд-Пфальц Малу Дрейер в ефірі телеканалу ZDF. Вона вважає, що ще жодного разу за всю історію цей регіон не переживав нічого подібного.

За словами Дрейер, повністю зруйнована інфраструктура. На її відновлення піде багато часу та коштів. Гостро необхідна фінансова допомога від федерального уряду.

Така ж ситуація склалася у сусідній землі Північний Рейн-Вестфалія. Тут серйозно постраждали 25 міст і округів. Загинули понад 50 осіб. Під загрозою прориву знаходяться кілька гребель та дамб, які регулюють рівень води у місцевих водоймищах. Їх спішно зміцнюють мішками з піском добровольці та військові, які прийшли на допомогу цивільному населенню.

Найсильніше у регіоні постраждало містечко Ерфтштадт, розташоване на південь від Кельна. Тут повінь спровокувала гігантський зсув. Під землю пішли повністю кілька житлових будинків та частина старовинного замку.

Гігантський зсув в Ерфтштадт

Є побоювання, що обвалення чекає на інші будівлі. Жителів сіл поруч з водосховищами спішно евакуюють.

Рятувальні служби отримують дзвінки від людей, які знаходяться у пастці в підтоплених будинках. Самостійно вибратися звідти у них немає можливості. За ними відправляють надувні човни. У містечко введені бронетранспортери.

Військові займаються порятунком людей, доставкою постраждалих у лікарні, зміцненням дамб. Важка армійська техніка використовується для усунення завалів та розчищення доріг.

У містечку Зінціг загинули 12 осіб, які були мешканцями інтернату для людей з ментальними особливостями.

«Вода так швидко ринула у приміщення, що весь перший поверх протягом хвилини виявився повністю затопленим. Нічний черговий встиг відвести на верхні поверхи будівлі більшу частину пацієнтів, але, коли він зібрався повернутися за іншими, було вже надто пізно. Вода прибувала з такою силою, що жодних шансів на порятунок людей, на жаль, не залишалося», — розповів голова місцевої рятувальної служби Маттіас Мандоса в інтерв'ю Der Spiegel.

Федеральний уряд Німеччини протягом найближчих днів має намір виділити значну фінансову допомогу для постраждалих регіонів. Міністр внутрішніх справ ФРН Горст Зеегофер розповів журналісту Der Spiegel, що в цей час він разом з канцлером Ангелою Меркель та міністром фінансів Олафом Шольцем зайняті розробкою плану підтримки. При цьому голова МВС відмовився повідомити деталі. Зеегофер заявив, що потрібно оцінити масштаб руйнувань та завданої шкоди. Міністр запевнив, що буде виділена значна сума.

Видання нагадує, що після повені у 2002 році на Ельбі та Дунаї, від якої постраждали вісім федеральних земель Німеччини, уряд створив фонд допомоги постраждалим від стихійного лиха у розмірі 8 мільярдів євро. Вочевидь, цього разу знадобиться значно більше грошей.

У Бельгії від повені постраждали східні області, які межують з Німеччиною. Загинули 23 людини. Ще 20 вважаються зниклими безвісти. Про це заявило МВС королівства.

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо оголосив 20 липня національним днем жалоби. Найбільше постраждала провінція Льєж. Тут зруйновані десятки будинків. Курортне місто Спа повністю опинилося під водою. У місті Шофонтен майже 1 800 осіб довелося евакуювати.

Король Філіп і королева Матильда в постраждалому від повені місті Пепінстер

У Льєжі вузькі вулички перетворилися на швидкі ріки. Сильна течія заважає евакуації жителів. Потоки води підхоплюють автомобілі та забирають їх геть. У місті Верв'є введено комендантську годину для боротьби з мародерством.

Бельгійська залізнична компанія Infrabel повідомила, що припиняє рух у південній частині країни. «У нинішніх умовах неможливо забезпечити безпечний рух поїздів», — сказав міністр транспорту Бельгії Жорж Жилкіне.

У Нідерландах поки загиблих немає. Однак йде масова евакуація у містах та селах вздовж річки Маас. Король Віллем-Олександр та королева Максима оглянули збитки у Валкенбурзі неподалік від кордонів з Бельгією та Німеччиною.

Король Віллем-Олександр і королева Максима

У місті затоплено центр. Довелося евакуювати всіх жителів.

У місті Венло було евакуйовано лікарню з 200 пацієнтами.

Постраждали від повені також Люксембург та Швейцарія. Рівень води піднявся у деяких річках Франції.

У Швейцарії підіймається рівень води у декількох озерах. Жителям Берна влада рекомендувала паркувати автомобілі якомога вище. Евакуювали міський зоопарк, після того, як з нього знесло водою кількох тварин.

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