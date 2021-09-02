Вісім людей потонули в Нью-Йорку під час рекордної повені

Ураган «Іда», який накрив раніше штат Луїзіана, викликав рекордні зливи в Нью-Йорку. Національна метеорологічна служба випустила надзвичайне попередження про раптові повені для Нью-Йорка — це сталося вперше в історії міста. Мер Білл де Блазіо оголосив надзвичайний стан і закликав жителів залишатися вдома.

#BREAKING Shocking video shows flood waters ripping through apartments in New York City





#Manhattan I #NYC



Reports of catastrophic flash flooding happening across in New Jersey and New York City as millions of people brace for this devastating floods pic.twitter.com/0Y2170sgKo - RAWSALERTS (@rawsalerts) September 2, 2 021

Як повідомляє видання New York Daily News, загинули щонайменше вісім осіб, в тому числі дворічна дитина. Люди, опинившись в пастках, тонули у власних квартирах, розташованих в підвальних поверхах.

Дороги опинилися під метровим шаром води. Затоплене метро припинило роботу.

Ще шестеро людей загинули в Нью-Джерсі та один в Меріленді.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в США врятували корову, яка застрягла на дереві під час урагану — відео .

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