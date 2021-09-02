Вісім людей потонули в Нью-Йорку під час рекордної повені
Ураган «Іда», який накрив раніше штат Луїзіана, викликав рекордні зливи в Нью-Йорку. Національна метеорологічна служба випустила надзвичайне попередження про раптові повені для Нью-Йорка — це сталося вперше в історії міста. Мер Білл де Блазіо оголосив надзвичайний стан і закликав жителів залишатися вдома.
#BREAKING Shocking video shows flood waters ripping through apartments in New York City
- RAWSALERTS (@rawsalerts) September 2, 2 021
#Manhattan I #NYC
Reports of catastrophic flash flooding happening across in New Jersey and New York City as millions of people brace for this devastating floods pic.twitter.com/0Y2170sgKo
Як повідомляє видання New York Daily News, загинули щонайменше вісім осіб, в тому числі дворічна дитина. Люди, опинившись в пастках, тонули у власних квартирах, розташованих в підвальних поверхах.
28th street and 7th avenue @MTA station tonight. Very Heavy rain, if you in New York City, avoid traveling tonight if you can. #newyork #flood #Floodbot #mta #newyorkcity pic.twitter.com/bRUKjjQU1G- Maps DK NY (@maps_dk) September 2, 2021
Дороги опинилися під метровим шаром води. Затоплене метро припинило роботу.
Ще шестеро людей загинули в Нью-Джерсі та один в Меріленді.
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