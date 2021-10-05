У Каліфорнії зірвано лотерейний джекпот у 700 мільйонів доларів

Після того, як в американській лотереї Mega Millions був зірваний джекпот у 432 мільйони доларів, в іншій американській лотереї Powerball одному переможцю дістався ще більший виграш. Як повідомляє видання New York Daily News, хтось купив білет у штаті Каліфорнія та став багатшим майже на 700 мільйонів доларів. Точніше, сума призу склала 699,8 мільйона.

Виграш можна забирати частинами протягом 29 років або взяти всю суму відразу — але тоді вона зменшиться до 496 мільйонів. В обох випадках потрібно ще заплатити податки.

Квиток був проданий у продуктовому магазині міста Морро-Бей. Господар магазину отримає комісійні.

Щасливчик, на чию долю прийшовся гігантський виграш, ще не з'явився. Він правильно вгадав номера — 12, 22, 54, 66, 69 і додатковий — 15.

Це п'ятий за величиною виграш за всю історію лотереї Powerball і сьомий — в історії всіх лотерей США.

Раніше «ФАКТИ» писали — Переможець лотереї потонув зі щасливим білетом у кишені.

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