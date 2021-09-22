Невідомий американець виграв у лотерею 432 мільйони доларів

В американській лотереї Mega Millions зірвано джекпот — 432 мільйони доларів. Як повідомляє видання New York Post, весь виграш припав на один білет, куплений в піцерії на Манхеттені у Нью-Йорку. Власник закладу отримав свій приз — 10 тисяч доларів комісійних. Володар щасливого білета, який вгадав шість номерів (36, 41, 45, 51, 56), а також додатковий (13), поки не з'явився.

Якщо переможець захоче отримати всю суму на руки відразу, а не частинами, йому дістанеться 192 мільйони доларів — з урахуванням сплати податків.

У січні цього року в лотереї Mega Millions був зірваний джекпот у розмірі 1,05 мільярда доларів. Але він дістався не одній людині, а групі гравців з Мічигану. Це був другий за величиною виграш в історії цієї лотереї.

Конкуренцію Mega Millions складе інша американська лотерея — Powerball. У ніч на 23 вересня там буде розіграний грошовий приз у розмірі 490 мільйонів доларів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Італійка виграла в лотерею 500 тисяч євро — але щасливий білет вкрав господар магазину.

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