Переможець лотереї потонув зі щасливим білетом у кишені

Житель американського штату Мічиган, 57-річний Грегорі Джервіс, 13 вересня став переможцем лотереї Club Keno. Він зірвав джекпот у розмірі 45 тисяч доларів. Однак перевести в готівку свій виграш так і не встиг. Для його отримання йому було потрібно оформити нову картку соціального страхування. Він подав для цього необхідні документи, але так і не дочекався результату. Джервіс потонув в затоці Сагіно-Бей на озері Гурон. Його тіло знайшли на березі приватного пляжу. Щасливий білет, як повідомляє ABC, був у гаманці, що лежав в кишені утопленика.

Поруч було виявлено човен, що належав Грегорі. Припускають, що він прив'язав човен, послизнувся і впав у воду, вдарившись головою. Поліція не вважає, що тут може бути якийсь кримінал — вважають, це просто нещасний випадок.

Лотерейний білет перейде тепер до родичів покійного.

Раніше «ФАКТИ» писали — Італійка виграла у лотерею 500 тисяч євро — але щасливий квиток вкрав господар магазину.

фото Facebook

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