Королівський біограф назвав «третього зайвого» в шлюбі принца Гаррі та Меган Маркл

Королівський біограф Ендрю Мортон, автор знаменитої книги «Діана: її правдива історія», заявив, що у шлюбі принца Гаррі та Меган Маркл присутнє «третє колесо». Цим «третім зайвим» є мати Гаррі — покійна принцеса Діана.

Як стверджує Мортон, для Гаррі та Меган «всі дороги ведуть до Діани», а кожне клацання камери нагадує їм про її «жахливу долю». «Привид» Діани витає над ними та визначає їхні погляди на світ. Життя принцеси Уельської та її трагічна смерть сформували стосунки Гаррі з іншою частиною його сім'ї, а також з широкою громадськістю. Принц визнавав, що думає про матір кожен день. І побоюється, щоб його дружина не повторила її сумну долю.

«Коли Сассекси вирушили у свою власну подорож по королівському життю, не минало жодного дня без згадки, спогаду або рішення, які якимось чином мали відношення до покійної матері Гаррі», — написав Мортон в статті для Daily Mail.

Тон був заданий ще під час публічного оголошення про їхні заручини 27 листопада 2017 року. У каблучку Меган, крім основного діаманта з Ботсвани (країни, де починався роман пари), були вставлені діаманти трохи менше — з ювелірної колекції Діани, щоби вона, як висловився Гаррі, могла «приєднатися до них в цій шалені подорожі». А в інтерв'ю на честь заручин принц заявив, що його мати «стрибала б від радості», дізнавшись про його майбутнє весілля з Меган, і що вони, безумовно, відразу б стали з невісткою нерозлучними друзями.

Мортон, який також є автором біографії Меган Маркл, з посиланням на друзів її дитинства та юності стверджує, що вона завжди хотіла стати другою принцесою Діаною. У віці 16 років вона зі сльозами на очах дивилася трансляцію її похорону по телебаченню.

У королівської сім'ї є побоювання, що у своїх мемуарах, які Гаррі готується опублікувати, він також розповість про життя своєї матері, виставивши в непривабливому світлі свого батька принца Чарльза і його другу дружину Каміллу, яку звинувачують в розвалі шлюбу Діани.

Принцеса Діана

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