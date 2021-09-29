Чоловік онуки Єлизавети II зізнався, що в королівській родині мріють «пару разів стукнути» принца Гаррі

Майк Тіндолл, чоловік старшої онуки британського монарха Єлизавети II, 40-річної кузини принців Вільяма та Гаррі Зари Тіндолл (у дівоцтві Філліпс), зізнався що в королівській родині мріють пару разів стукнути принца Гаррі, який разом зі своєю дружиною Меган Маркл дав ряд інтерв'ю, де критикував своїх родичів.

На цю тему, як повідомляє видання Daily Mail, колишній регбіст Майк пожартував на заході A Question Of Sport Live в театрі «Лондон Палладіум» — у розмові з Меттом Доусоном, разом з яким він колись грав в одній команді.

Доусон пригадав святкування перемоги Англії на чемпіонаті світу з регбі у 2003 році — пиятику в одному з барів Сіднея, де до спортсменів приєднався принц Гаррі. Тіндолл та інший його колега добре хильнули та почали міркувати, як було б кумедно завдати кілька ударів принцу — щоб подивитися, скільки часу буде потрібно його охоронцям, щоб повалити їх на землю. Як виявилося згодом — всього кілька секунд. Це з'ясувалося, коли вони все ж таки спробували «напасти» на Гаррі.

«У Балморалі сім'я зараз веде такі ж розмови. За винятком того, що королева позбавила його охорони», — відгукнувся 42-річний Майк, якого Єлизавета II любить за його просте почуття гумору. Зараз Її Величність відпочиває в шотландському замку Балморал, де її відвідують члени родини.

Гаррі раніше скаржився телеведучій Опрі Вінфрі, що його позбавили королівського захисту.

Майк і Зара

Раніше «ФАКТИ» писали — Зарі Тіндолл довелося витирати кров — чоловік внучки королеви Єлизавети втрутився в бійку.

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