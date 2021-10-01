У хустці, гумових чоботях і з лопатою: королева Єлизавета II з'явилася на публіці вперше за два місяці

Королева Великобританії Єлизавета II, яка відпочивала в Шотландії, з'явилася на публіці вперше за два місяці. Як повідомляє видання Daily Express, невтомна 95-річна королева та її старший син і спадкоємець принц Чарльз (днями він відвідав прем'єру фільму про Джеймса Бонда), озброївшись лопатами, разом посадили дерево на території замку Балморал.

«Будемо сподіватися, воно виживе», — сказав 72-річний принц Уельський, закінчивши роботу.

Her Majesty and His Royal Highness planted a copper beech as part of the Platinum Jubilee initiative.



With their newly-planted tree, The Queen and The Duke add to the QGC interactive map. pic.twitter.com/PBgMuK5SgO — The Royal Family (@RoyalFamily) October 1, 2021

Дерево було посаджено в рамках ініціативи, яка відкриває ряд заходів, присвячених майбутньому платиновому ювілею перебування Єлизавети на престолі. Британців закликають садити дерева, щоб відзначити 70-річчя зі дня сходження монарха на трон.

Її Величність вдягла зелений плащ і взула гумові чоботи. Голова королеви була пов'язана однією з її «фірмових» хусток.

Компанію принцу і королеві склали учні однієї зі шкіл.

Раніше, як писали «ФАКТИ», на дев'ятому місяці вагітності взялася за лопату внучка королеви принцеса Беатріс.

Фото PA / Daily Express / Daily Mail

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