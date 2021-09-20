Онука королеви Єлизавети принцеса Беатріс народила первістка

Онука британської королеви Єлизавети II Беатріс, яка днями попрацювала лопатою, народила первістка — дівчинку. Пологи пройшли у лондонській лікарні Chelsea and Westminster Hospital 18 вересня. Це первісток 32-річної принцеси Йоркської. У її чоловіка, італійського аристократа і бізнесмена Едоардо Мапеллі Моцці вже є п'ятирічний син Крістофер від попередніх стосунків з американкою китайського походження — архітектором Дарой Хуанг.

Члени королівської сім'ї привітали молоду маму у соцмережах.

Her Royal Highness Princess Beatrice and Mr Edoardo Mapelli Mozzi are delighted to announce the safe arrival of their daughter on Saturday 18th September 2021, at 23.42, at the Chelsea and Westminster Hospital, London.



Read the announcement in full — https://t.co/ImbfRLEdAe pic.twitter.com/olwDMv3Zmo — The Royal Family (@RoyalFamily) September 20, 2021

Ім'я дівчинки, яка займає 11-е місце в черзі на престол, поки не повідомили.

Беатріс і Едоардо одружилися у липні 2020 року. Про вагітність принцеси, дочки середнього сина королеви принца Ендрю і його колишньої дружини Сари Фергюсон, було оголошено у травні 2021 року.

Тепер у королеви Єлизавети 12 правнуків.

Раніше «ФАКТИ» писали — Онука королеви Єлизавети принцеса Беатріс видала стать своєї майбутньої дитини.

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