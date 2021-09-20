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Онука королеви Єлизавети принцеса Беатріс народила первістка

15:50 20 вересня 2021
Беатріс і Едоардо

Онука британської королеви Єлизавети II Беатріс, яка днями попрацювала лопатою, народила первістка — дівчинку. Пологи пройшли у лондонській лікарні Chelsea and Westminster Hospital 18 вересня. Це первісток 32-річної принцеси Йоркської. У її чоловіка, італійського аристократа і бізнесмена Едоардо Мапеллі Моцці вже є п'ятирічний син Крістофер від попередніх стосунків з американкою китайського походження — архітектором Дарой Хуанг.

Члени королівської сім'ї привітали молоду маму у соцмережах.

Ім'я дівчинки, яка займає 11-е місце в черзі на престол, поки не повідомили.

Беатріс і Едоардо одружилися у липні 2020 року. Про вагітність принцеси, дочки середнього сина королеви принца Ендрю і його колишньої дружини Сари Фергюсон, було оголошено у травні 2021 року.

Тепер у королеви Єлизавети 12 правнуків.

Раніше «ФАКТИ» писали — Онука королеви Єлизавети принцеса Беатріс видала стать своєї майбутньої дитини.

Читайте також: Син королеви Єлизавети принц Ендрю серйозно хоче одружитися зі своєю колишньою дружиною.

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