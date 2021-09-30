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Світ

Війна в Афганістані: в США заявили про поразку

9:37 30 вересня 2021
Марк Міллі

Найвисокопоставленіший військовий офіцер збройних сил США, голова Об'єднаного комітету начальників штабів генерал Марк Міллі визнав, що Сполучені Штати програли 20-річну «війну» в Афганістані.

З такою заявою, як повідомляє PBS, він виступив перед комітетом Палати представників США з питань збройних сил. На його думку, афганська війна та виведення військ з Афганістану були стратегічним провалом. Війна закінчилася не на тих умовах, яких хотіли б США, і тепер «Талібан» прийшов до влади в Кабулі.

«Ми повинні пам'ятати, що «Талібан» був і залишається терористичною організацією, і вони досі не розірвали зв'язки з «Аль-Каїдою». У мене немає ілюзій, з ким ми маємо справу. Ще невідомо, чи зможе «Талібан «консолідувати владу, або в країні вибухне громадянська війна», — сказав він.

За словами генерала Міллі, американські військові рекомендували залишити в Афганістані не менше двох з половиною тисяч американських військовослужбовців для того, щоб запобігти раптовому колапсу афганського уряду.

Раніше, як писали «ФАКТИ», Джо Байден виступив зі зверненням до нації з приводу виведення військ з Афганістану.

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