Кінець провальної 20-річної війни в Афганістані: Джо Байден виступив зі зверненням до нації

У вівторок, 31 серпня, президент США Джо Байден виступив зі зверненням до нації, в якому підбив підсумки виведення військ з Афганістану. «Ми повинні вчитися на своїх помилках. При прийнятті рішення щодо Афганістану йдеться не тільки про Афганістан. Мова про те, щоб завершити еру великих військових операцій з перебудови інших країн», — заявив Байден.

Майбутні військові операції США повинні мати конкретні й досяжні цілі, підкреслив він. Байден вважає, що в Афганістані місія з боротьби з міжнародним тероризмом, розпочата у 2001 році, перетворилася на «операцію з придушення повстання та вибудовування демократичної єдиної країни». «Це завдання не вдалося вирішити за століття афганської історії», — сказав американський лідер.

«Якщо ми відмовимося від такого способу мислення та такого виду великомасштабних військових операцій, то у себе вдома станемо сильнішими, ефективнішими й безпечнішими», — переконаний Байден.

У провалі місії в Афганістані він звинуватив свого попередника Дональда Трампа, через помилкову політику якого таліби стали сильнішими, ніж будь-коли раніше, а також дорікнув афганській владі та військовим у тому, що вони «здали країну своїм ворогам». Своє ж рішення вивести війська з Афганістану Байден назвав «вірним, мудрим і кращим рішенням для Америки». «Справжній вибір полягав у тому, щоб піти або піти на ескалацію ситуації. Я не збирався продовжувати цю нескінченну війну. Або продовжувати нескінченний вихід», — заявив Байден.

Цього якраз хотіли, на його думку, Росія та Китай. «Світ змінюється. У нас серйозна конкуренція з Китаєм, ми стикаємося з викликами на багатьох напрямках з боку Росії, ми стикаємося з кіберзагрозами та проблемою розповсюдження ядерної зброї. Росія та Китай найбільше у цій гонитві хотіли б, щоб США загрузли на ще одне десятиліття в Афганістані», — заявив Байден.

Далі він підкреслив, що вихід американців та їхніх союзників з Афганістану не означає завершення боротьби з міжнародним тероризмом. «Ми продовжимо боротися з тероризмом в Афганістані та інших країнах. А „ІГ-Хорасан“ скажу: ми з вами ще не закінчили!» — підкреслив президент США.

Саме угруповання «ІГ-Хорасан», за даними американських спецслужб, несе відповідальність за масштабний теракт в аеропорту Кабула. Увечері 26 серпня там пролунали вибухи. Їх влаштували смертники. В результаті загинуло не менше 200 осіб, в тому числі 13 американських військовослужбовців.

Байден віддав наказ завдати удари по терористичному угрупованню. Були використані дрони. Один з ударів (був здійснений 29 серпня в Кабулі по автомобілю, в якому імовірно знаходився терорист-смертник) призвів до загибелі 10 членів однієї родини, зокрема шістьох дітей. Місцеві жителі стверджують, що загиблі не мали жодного відношення до терористів. Навпаки, ця сім'я співпрацювала з міжнародними організаціями. У них були американські візи, і вони чекали евакуації з Кабула. У Вашингтоні заявили, що перевірять цю інформацію, але при цьому продовжують наполягати: щонайменше один із загиблих був терористом.

Розкритикували у США і Європі не тільки цей удар дрона, а й виведення американських військ з Афганістану загалом. Європейські лідери не змогли переконати Байдена відмовитися від такого рішення або збільшити терміни його реалізації. Вночі 31 серпня останній військовий літак США вилетів з аеропорту Кабула. Це був C-17 з американським послом на борту.

Цей рейс ознаменував кінець провальної 20-річної війни — найтривалішої з тих, в яких брали участь Сполучені Штати. Вона стала й найвитратнішою в історії країни. У результаті американці повернули Афганістан талібам — ісламістам, з якими боролися з 2001 року.

Таліби не приховують своєї радості. Вже вранці 31 серпня вони провели щось на зразок параду в аеропорту Кабула. При цьому більшість бойовиків були одягнені в американську військову форму, тримали в руках американську зброю. Представник «Талібану» Забіулла Муджахід виступив з промовою на злітно-посадковій смузі. «Ми вітаємо Афганістан, ця перемога належить усім нам!» — заявив він.

Таліби стверджують, що хочуть хороших відносин з США і з усім світом. «Ми вітаємо добрі дипломатичні відносини з усіма», — підкреслив Муджахід. Однак з Афганістану надходить все більше повідомлень про розправи, які таліби влаштовують над тими, хто співпрацював протягом 20 років з американцями та їхніми союзниками. Тисячі людей у країні так і не дочекалися евакуації. В Європі тепер побоюються нової хвилі нелегальної імміграції. Країни ЄС не змогли поки домовитися про загальний підхід до приймання біженців з Афганістану. Ніхто не хоче брати на себе конкретні зобов'язання.

Раніше «ФАКТИ» розповідали про те, що українські військові провели неймовірну спецоперацію з порятунку людей в Кабулі.

Крім того, відомий волонтер провів паралелі між подіями в Афганістані та тим, що відбувається в Україні.

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