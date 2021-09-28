У Росії на Навального завели ще одну справу: за екстремізм йому «світить» до 10 років

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який відбуває термін у колонії у Володимирській області, став фігурантом ще однієї справи, «терористичної».

У Слідкомі РФ порушили кримінальну справу за статтею про створення і керівництво екстремістським співтовариством. Навальному, Леоніду Волкову та Івану Жданову інкримінують створення та керівництво таким суспільством, іншим російським опозиціонерам — участь у ньому.

Йдеться про організацію «Фонд боротьби із корупцією», яку в Росії визнали екстремістською і ліквідували, а також про «Штаби Навального».

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Санкція статті — штраф у розмірі від чотирьохсот тисяч до восьмисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або у розмірі заробітної плати або іншого доходу засудженого за період від двох до чотирьох років, або позбавленням волі на термін від шести до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на термін до десяти років та з обмеженням волі на термін від одного року до двох років.

Олексію Навальному і його однодумцям інкримінують діяльність, спрямовану «на дискредитацію органів державної влади і політики, що ними проводиться, дестабілізацію обстановки у регіонах, створення протестного настрою у населення і формування громадської думки щодо необхідності насильницької зміни влади, організацію та проведення протестних акцій, що переростають у масові заворушення».

Уривки з інтерв'ю опозиціонера впливовому виданню The New York Times «У Кремлі офіційно трудяться астрологи і шамани. Путін схиблений на окультизмі, — Олексій Навальний» читайте на сайті «ФАКТІВ».

Фото зі сторінки Олексія Навального у соціальних мережах.

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