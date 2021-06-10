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«Посміховище, назване судом»: Навальний відреагував на визнання його організацій «екстремістськими»

12:41 10 червня 2021
олексій навальний

У Росії суд таємно визнав екстремістськими громадські організації Олексія Навального. Опозиціонеру не дали можливості брати участь в засіданні. Навальний після цього оголосив суд посміховиськом.

«Навіть не буду обговорювати юридичну сторону посміховища, званого в Росії „судом“. Достатньо сказати, що всі матеріали справи оголошені державною таємницею. Процес був закритим. А я сам в ньому просто не брав участі, хоч ми і вимагали цього, мене навіть не запросили», — обурився Навальний.

«Коли корупція — основа державної влади, борці з корупцією — екстремісти», — підсумував опозиціонер.

Нагадаємо, за підсумками суду 9 червня в Росії були заборонені Фонд боротьби з корупцією, Фонд захисту прав громадян і громадський рух «Штаби Навального». Організаціям заборонили влаштовувати акції, поширювати будь-яку інформацію, брати участь у виборах. Рішення вступило в силу відразу ж. Майно заборонених об'єднань переходить в держвласність.

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