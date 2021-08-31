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Навальний розповів, що йому подобається в тюрмі

4:14 1 вересеня 2021
Навальний

Російський опозиціонер Олексій Навальний, який намагається протестувати в колонії проти свавілля керівництва відомства, розповів, що в тюремному житті йому подобається розпорядок дня і, як не дивно, «тюремне готування».

Навальний зізнався, що любить рано лягати й рано вставати. Тому відбій не пізніше 22 та підйом о 5−6 ранку — це те, що влаштовує його.

«.Жінка з дітьми у мене швидше „сови“, вони завжди приходили в жах, коли я пропонував їм трохи пожити в ідеальному для мене графіку — з 5 ранку до 9 вечора. Ну, і ось я нарешті знайшов місце, де можна реалізувати давню мрію», — уточнив політик.

Він також зізнався, що раніше ніколи не готував і не відчував до цього жодного інтересу.

«А тут я був просто заворожений тієї креативністю, яка потрібна зеку, щоб урізноманітнити свою їжу в умовах, коли під рукою часто немає нічого, крім хліба, окропу, найдешевшої локшини та банки консервів», — розповів Навальний.

Справжні веселощі, за словами політика, починаються, коли приходять передачі з дому. Тоді процес приготування їжі йому нагадує сцену з культового фільму Goodfellas, де боси мафії готують пасту в тюремній камері.

Повний текст ексклюзивного інтерв'ю Олексія Навального газеті The New York Times читайте на сайті «ФАКТІВ».

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