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На грецькому острові Крит стався потужний землетрус — є жертви

11:55 27 вересня 2021
руйнування

Після помірного землетрусу в Україні, на грецькому острові Крит вранці 27 вересня стався потужний землетрус магнітудою близько 6,5 балів за шкалою Ріхтера. Потім протягом двох годин було зареєстровано ще шість слабіших поштовхів — до 4,6 бала.

Епіцентр підземного поштовху знаходився за 78 кілометрах від міста Іракліон. Землетрус відчувався по всьому острову. Пошкоджено десятки будинків.

Як повідомляє видання Daily Star, відомо вже щонайменше про одного загиблого — його придавило уламками церкви в Аркалохорі. Ще дев'ять осіб постраждали.

Людей закликали залишатися на вулицях. Евакуйовано туристів з ряду готелів.

Раніше, як писали «ФАКТИ», потужний землетрус в Австралії спричинив руйнування — відео.

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