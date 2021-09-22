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Світ

Киплячі басейни, спалені будинки та хмари отруйного газу — виверження вулкана на Канарах може тривати три місяці

13:09 22 вересня 2021
Лава на вулиці

На іспанському острові Пальма, який входить до Канарського архіпелагу, триває грандіозне виверження вулкана Кумбре-В'єха, який прокинувся вперше за останні півсотні років.

Лава, потік якої іноді досягав шести метрів у висоту, рухається в напрямку моря, знищуючи все на своєму шляху. Лава покрила територію площею понад 154 гектарів. У мережі з'явилися зроблені за допомогою дронів відео, на яких видно випалені землі, палаючі будинки, киплячі басейни.

Місцеве населення, близько шести тисяч осіб, вдалося вчасно евакуювати. Однак матеріальні збитки величезні — вони вже оцінюється майже у пів мільярда доларів. Зруйновано близько 200 будинків, ще 1600 — під загрозою.

Експерти попереджають, що, коли потоки лави, температура якої перевищує 1000 градусів Цельсія, досягнуть моря, при зіткненні їх з солоною холодною водою можуть статися вибухи та виділення токсичних газів. Наближатися до прибережної зони заборонено.

Тим часом, як повідомляє Daily Mail, фахівці Інституту вулканології Канарських островів (INVOLCAN) вважають, що виверження може тривати ще близько трьох місяців. Вчені засновують свої розрахунки на тривалості попередніх вивержень на архіпелазі, які, як і нинішнє, супроводжувалися сильними потоками лави й тривалою сейсмічною активністю.

Раніше «ФАКТИ» писали, що в Австралії відбулася рідкісний для цієї країни потужний землетрус.

фото INVOLCAN

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