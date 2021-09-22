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Світ

Потужний землетрус в Австралії спричинив руйнування — відео

11:14 22 вересня 2021
Частково зруйнована будівля

В Австралії стався потужний землетрус магнітудою 5,9 бала. Як повідомляє Daily Express, в Мельбурні, одному з найбільших міст країни, було зруйновано і пошкоджено ряд будівель. Через пошкодження трамвайних колій порушилася робота громадського транспорту. Повідомлень про жертви не надходило.

Землетрус відчувався у штатах Вікторія, Південна Австралія та Новий Південний Уельс.

Австралійський телеканал ABC опублікував в Twitter фрагмент своєї ранкової програми, під час якої стався підземний поштовх. «Цей землетрус або щось з будівлею?», - запитав колегу ведучий Майкл Роуленд.

В Австралії подібні стихійні лиха - вкрай рідкісне явище.

Раніше «ФАКТИ» писали — На Канарах йде евакуація: вперше за 50 років почалося виверження вулкана Кумбре-Велья — відео.

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