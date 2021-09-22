В Австралії стався потужний землетрус магнітудою 5,9 бала. Як повідомляє Daily Express, в Мельбурні, одному з найбільших міст країни, було зруйновано і пошкоджено ряд будівель. Через пошкодження трамвайних колій порушилася робота громадського транспорту. Повідомлень про жертви не надходило.

Землетрус відчувався у штатах Вікторія, Південна Австралія та Новий Південний Уельс.

Австралійський телеканал ABC опублікував в Twitter фрагмент своєї ранкової програми, під час якої стався підземний поштовх. «Цей землетрус або щось з будівлею?», - запитав колегу ведучий Майкл Роуленд.

В Австралії подібні стихійні лиха - вкрай рідкісне явище.

A magnitude six #Earthquake has rattled Melbourne and regional Victoria.

This is the moment when News Breakfast presenters @ mjrowland68 and @Tonaaayy_ were rocked by it. pic.twitter.com/Z4gz0sWJve - News Breakfast (@BreakfastNews) September 21, 2021

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