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Кейт Міддлтон влаштувала вечірку, де блищала в білому ефектному вбранні

9:27 23 вересня 2021
Кейт Міддлтон на прийомі

Герцогиня Кембриджська, яка днями займалася скелелазінням та їздила на гірському велосипеді, змінила спортивний одяг на гламурне вбрання.

39-річна Кейт Міддлтон влаштувала вечірку в Національній портретної галереї в Лондоні, куди запросила тих, хто працював над її проєктом Hold Still. Цей фотоконкурс був покликаний показати дух стійкої британської нації під час пандемії коронавірусу. Британці надсилали на конкурс свої фотографії, присвячені життю під час локдауна. Кращі з них були відправлені на виставку, а також увійшли в книгу під назвою «Hold Still: A Portrait of Our Nation in 2020», що можна перевести, як «Залишайтеся на місці: портрет нашої нації у 2020 році».

Дружина принца Вільяма, яка організувала цей проєкт спільно з Національною портретною галереєю, патроном якої вона є, сама досвідчений фотограф. Прийом вона влаштувала, щоб подякувати всім, хто їй допомагав, і віддати належне «дивовижній силі фотомистецтва».

Кейт, як повідомляє Daily Mail, була в елегантній білій сукні-костюмі з плісированою спідницею британського бренду Self Portrait вартістю 550 доларів.

Раніше «ФАКТИ» писали — Як подорослішали!: До мережі потрапили фото Кейт Міддлтон з принцом Джорджем і принцесою Шарлоттою в магазині.

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