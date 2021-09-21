Точно не вагітна: Кейт Міддлтон зайнялася скелелазінням і прокотилася на гірському велосипеді

Кейт Міддлтон, яка 15 вересня вперше з'явилася на публіці після двомісячної перерви, остаточно розвіяла надії фанатів королівської сім'ї, які сподівалися, що її тривала відсутність у медійному просторі пов'язана з вагітністю.

Як повідомляє Daily Mail, 39-річна герцогиня Кембриджська відвідала графство Камбрія, де дуже активно провела час і продемонструвала струнку фігуру. Дружина принца Вільяма прокотилася на гірському велосипеді, а також показала навички скелелазіння в компанії кадетів Повітряного навчального корпусу — британської військової молодіжної організації. Головною метою візиту Кейт було підкреслити сприятливий вплив спілкування з природою, активного відпочинку та свіжого повітря на здоров'я молодих людей. Трьох своїх дітей Кейт і Вільям також привчають проводити якомога більше часу просто неба.

Кейт була в чорних джинсах, куртці кольору хакі та коричневих замшевих черевиках.

Під час поїздки до Камбрії Міддлтон також зустрілася з людьми, які пережили Голокост. Вони у дитинстві були врятовані з нацистських з концентраційних таборів.

При цьому замість спортивної куртки герцогиня одягла елегантний картатий блейзер.

Раніше «ФАКТИ» писали — Наречена брата Кейт Міддлтон на своєму весіллі була у сукні, в якій 41 рік тому виходила заміж її свекруха.

Фото Daily Mail/PA

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