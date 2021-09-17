Заповіт чоловіка королеви Великобританії Єлизавети II принца Філіпа, який помер 9 квітня 2021 року у віці 99 років, буде зберігатися в секреті від публіки найближчі 90 років. Таке рішення заради «захисту гідності» Її Величності прийняв Високий суд Лондона. Повірені королеви наполягали на терміні у 125 років, але суддя сер Ендрю Макфарлейн вирішив, що 90 років — цілком достатньо.

Як повідомляє Бі-бі-сі, вже понад століття існує традиція, згідно з якою після смерті високопоставленого члена королівської сім'ї до судів звертаються з проханням засекретити їхні заповіти, щоб вони не могли стати надбанням громадськості — на відміну від інших подібних документів.

Весь цей час запечатаний конверт буде зберігатися в сейфі голови підрозділу по сімейних справах Високого суду Лондона. Зараз в сейфі зберігається ще 30 запечатаних конвертів з останньою волею померлих в різні роки членів королівської сім'ї — включаючи королеву-матір і сестру Єлизавети II принцесу Маргарет. Маргарет померла у 2002 році. У 2007-му Роберт Ендрю Браун, який стверджував, що є позашлюбним сином принцеси, намагався домогтися розкриття її заповіту, але його вимога була відхилена.

Традицію порушили лише одного разу — після загибелі принцеси Діани у 1997 році. Її заповіт було опубліковано. Більшість коштів принцеси було передано до трастового фонду, створеного для її синів, принців Вільяма та Гаррі. Вони отримували можливість повністю розпоряджатися свої спадщиною після досягнення 30-річного віку. А дивідендами від нього — з 25 років.

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