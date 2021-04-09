Умер принц Филипп, муж Елизаветы II

В пятницу, 9 апреля, в Виндзорском замке на 100-м году жизни скончался принц Филипп, супруг британской королевы Елизаветы II. Они прожили в браке 73 года.

Как уже сообщали «ФАКТЫ», герцог Эдинбургский провел в нынешнем году 28 дней в больнице в очень тяжелом состоянии. Его госпитализировали в середине февраля с инфекцией. Затем ему пришлось делать операцию на сердце. Выписавшись из больницы, Филипп обосновался в Виндзоре, куда к нему приехала Елизавета II.

Она называла супруга опорой всей ее жизни. Они вместе воспитали четверых детей — принца Чарльза, принцессу Анну, принца Эндрю и принца Эдварда.

У Филиппа остались также восемь внуков и десять правнуков.

Филипп и Елизавета прожили в браке 73 года. Из них 69 лет супруга герцога находилась на британском троне

Елизавета II, которой 21 апреля исполняется 95 лет, выразила глубокую печаль в связи со смертью супруга. Сообщается, что Филипп умер утром. О том, как будет проходить прощание с герцогом Эдинбургским, королевская семья известит позже.

Герцог Эдинбургский хотел, чтобы его похоронили с королевскими почестями в Виндзоре. Если все будет сделано согласно воле Филиппа, отпевание пройдет в часовне Святого Георга в замке. А в Лондоне должна состояться военная процессия с участием всех членов королевской семьи.

Елизавета II объявила, что будет соблюдать траур восемь дней.

Филипп Маунтбеттен родился 10 июня 1921 года в Керкире, греческий остров Корфу. Сын принца Андрея и принцессы Алисы появился на свет на кухонном столе. Его родители были связаны кровными узами сразу с несколькими королевскими семьями. Андрей являлся сыном короля Греции Георга I, представителя датского дома Глюксбургов. Бабушка Филиппа по отцовской линии — это внучка российского императора Николая I Ольга Константиновна Романова. Принцесса Алиса, представительница гессенского рода Баттенбергов была троюродной сестрой Николая II и племянницей последней российской императрицы Александры Федоровны. Таким образом, принц Филипп являлся правнуком датского короля Кристиана IX, праправнуком английской королевы Виктории и российского императора Николая I.

Первое фото будущего супруга королевы Елизаветы II. Филиппа держит на руках его мать принцесса Алиса

Филипп в раннем детстве

Филипп в традиционном греческом костюме

Свадебный портрет Филиппа и Елизаветы

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