Браслет сестри королеви Єлизавети II принцеси Маргарет продано за 547 тисяч доларів

На аукціоні Dix Noonan Webb в Британії за 396 тисяч фунтів (близько 547 тисяч доларів) проданий браслет у стилі арт-деко, що належав молодшій сестрі королеви Єлизавети II принцесі Маргарет. Як повідомляє видання The Mirror, в цій прикрасі з перлів і діамантів 19-річна Маргарет позувала на своєму знаменитому офіційному фотопортреті в Букінгемському палаці — у 1949 році. Фотограф Сесіл Бітон потім згадував, що був вражений красою Маргарет та її «пронизливими блакитними очима». Він розповідав, що вона приділила йому багато часу попри те, що напередодні до половини шостого ранку веселилася на вечірці в лондонському нічному клубі.

Спочатку браслет, який виставив на продаж приватний колекціонер, оцінювали у 40 тисяч фунтів. Однак за нього розгорілася справжня битва.

Маргарет померла у 2002 році у 71 рік.

Раніше «ФАКТИ» писали, що автомобіль, який належав королеві Єлизаветі II, продали за чверть мільйона доларів.

Фото The Mirror

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