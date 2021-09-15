Батько Меган Маркл назвав принца Гаррі поганим чоловіком і заявив, що дочка та зять обділяють своїх дітей

Батько Меган Маркл, з яким герцогиня Сассекська порвала всі зв'язки, дав нове інтерв'ю — на цей раз австралійському телеканалу Channel 7. 77-річний американець Томас Маркл вважає, що його дочка та зять обділяють своїх дітей (дворічного Арчі та тримісячну Лілібет), не дозволяючи їм бачитися з їхньою прабабусею королевою Єлизаветою, дідусем принцом Чарльзом та його дружиною Каміллою, а також з самим Томасом. І що це «жахливо несправедливо» щодо малюків.

Єдиним родичем, у якого є регулярний доступ до дітей є мати Меган і колишня дружина Томаса Дорія Регленд. За словами Томаса, вони з Дорією завжди непогано ладнали, і він розраховував на її допомогу в налагодженні контактів з донькою та онуками. Але Дорія, як і Меган, не відповідає на його телефонні дзвінки та листи.

Маркл звинувачує дочку в тому, що вона принципово не дає йому бачитися з онуками. Але він уже передумав подавати на Меган до суду, як збирався раніше — «щоб не перетворювати дітей в пішаків» в цій грі.

Томас також закликав Меган і Гаррі повернутися до Британії до виконання своїх королівських обов'язків. На його думку, це було б краще для них самих та для їхніх дітей. У Британії їм було б безпечніше.

Томас також заявив, що його дочка домінує у стосунках з Гаррі та контролює його. А самого принца, якому 15 вересня виповнилося 37, років він назвав поганим чоловіком.

«Я думаю, Гаррі зазнав повного краху як чоловік, тому що, якби до мене прийшла моя дружина або дитина, і сказала б, що у неї психологічні проблеми і вона подумує про самогубство, я б відразу звернувся до лікаря», — сказав Томас, згадуючи інтерв'ю, яке Меган і Гаррі у березні цього року дали американській телеведучій Опрі Уїнфрі. У ньому герцогиня розповідала про свій нервовий зрив. І говорила, що скаржилася на свій стан палацу, але їй відмовили у медичній допомозі.

Раніше «ФАКТИ» писали, що відомий в Голлівуді адвокат оцінив шанси батька Меган Маркл виграти судовий позов проти дочки та зятя.

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