«Кейт Міддлтон і принц Вільям намагалися не затьмарити нареченого і наречену»: мер розповів про весілля брата герцогині

Мер села Борм-ле-Мімоза на Лазурному березі Франції, де зіграли весілля брат герцогині Кембриджської Джеймс Міддлтон та його наречена Алізе Тевене, поділився деякими подробицями одруження.

63-річний Антуан Аріззі, який проводив громадянську весільну церемонію, розповів, що на ній були присутні близько 50 гостей — серед них батьки нареченого Керол і Майкл Міддлтон, його сестра Піппа з чоловіком Джеймсом Меттьюс і двома їхніми дітьми — дворічним Артуром і Грейс, яка народилася у березні цього року. Прибули також старша сестра Джеймса та Піппи Кейт Міддлтон зі своїм чоловіком принцом Вільямом і трьома їхніми дітьми — восьмирічним принцом Джорджем, шестирічною принцесою Шарлоттою і трирічним принцом Луі.

Для Луї це, до речі, була перша в його житті поїздка за кордон. Джордж вирушив з батьками до Австралії у квітні 2014 року, коли йому було всього дев'ять місяців. А однорічна Шарлотта відвідала Канаду восени 2016 року.

За словами мера, це була «дуже приємна сімейна церемонія». Кейт і Вільям поводилися тактовно і стримано, намагаючись не привертати до себе увагу і не затьмарювати наречену і нареченого, якого Аріззі назвав «дуже милим хлопчиком». Принц та його дружина були в «повсякденному одязі». Герцог Кембриджський обійшовся без смокінга. Він прийшов у звичайному костюмі бежевого і кремового відтінків.

«Принцеса була в довгій світло-зеленій сукні. Мені вдалося поспілкуватися з ними дуже поганою англійською, і ми поговорили про принади Борм-ле-Мімоза і місцевий клімат … Різні банальності», — сказав мер.

Герцог і герцогиня з дітьми таємно прилетіли літаком до міста Єр в окрузі Тулон, а звідти попрямували в село.

Аріззі сказав, що Борм-ле-Мімоза молодята вибрали тому, що сім'я француженки Алізе «недавно купила тут будинок». Батько Алізе Жан-ГабріельТевене — дипломат у відставці.

Весілля в ратуші пройшло за підвищених заходів безпеки. Потім молодята і гості продовжили святкування в приватному володінні.

«Наречений та наречена були дуже щасливі. Вони фотографувалися у дворі перед ратушею. І дві собаки, які стояли біля джерел їхнього знайомства, теж там були», — сказав Антуан. Алізе і Джеймс познайомилися у 2018 році в барі престижного лондонського приватного клубу — після того, як Тевене зацікавилася собакою Міддлтона.

Джеймс і Алізе

Британська преса відзначає, що молодята навряд чи опублікують свої весільні фотографії, на яких будуть Кейт, Вільям та їхні діти. Джеймс і Піппа дуже відповідально ставляться до питань приватності своєї старшої сестри та її сім'ї. А папараці, схоже, не пронюхали про підготовку свята.

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