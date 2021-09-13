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Брат Кейт Міддлтон одружився — герцогиня Кембриджська таємно приїхала на весілля до Франції

8:06 13 вересня 2021
Джеймс і Алізе

Молодший брат герцогині Кембриджської, 34-річний бізнесмен Джеймс Міддлтон, одружився зі своєю подругою — 32-річною француженкою Алізе Тевене, яка працює фінансовим аналітиком. Про це він повідомив в Instagram.

«Містер і місіс Міддлтон. Вчора я одружився з коханням всього мого життя в оточенні родини, друзів і, звичайно ж, кількох собак … Немає слів, щоб описати, який я щасливий», — написав Джеймс.

Про свої заручини пара, яка познайомилася в барі у 2018 році (Алізе зацікавилася собакою Джеймса, після чого вони розговорилися), оголосила у вересні 2019 року, але двічі відкладала весілля через пандемію.

Церемонія одруження відбулася в селі Борм-ле-Мімоза на Лазурному березі Франції. Тут живе батько нареченої, який утримує невеликий готель.

Як пише видання Daily Express, Кейт Міддлтон та її чоловік принц Вільям, а також троє їхніх дітей, таємно відвідали весілля родича. Була присутня також сестра Кейт і Джеймса Піппа Міддлтон, яка в березні цього року стала мамою вдруге.

Раніше «ФАКТИ» писали — Онука двоюрідної сестри королеви Єлизавети II зіграла весілля — вдруге за рік.

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