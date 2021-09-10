Онука принцеси Александри, двоюрідної сестри британської королеви Єлизавети II, зіграла весілля — вже вдруге за рік. Наприкінці вересня минулого року Флора Огілві вийшла заміж за фінансиста Тімоті Вестерберга, уродженця Швеції. Раніше він професійно грав у хокей.

Скромне через пандемію коронавірусу весілля, про яке заздалегідь не повідомляли, відбулося тоді в Лондоні — у Королівській каплиці Сент-Джеймському палацу.

На цей раз пара влаштувала більш пишну церемонію, скликавши гостей. Серед них були молодший син королеви принц Едвард разом зі своєю дружиною Софі, графинею Уессекською, лорд Фредерік Віндзор — син кузена Єлизавети II принца Кентського Майкла та інші представники аристократичних сімей.

26-річна наречена була у білій сукні зі шлейфом, а на її голові красувалися фата та діадема її бабусі — з діамантами та перлами. Як повідомляє видання Hello!, церемонія знову проходила у Сент-Джеймському палаці.

Флора Огілві — засновниця інтернет-платформи цифрових мистецтв. Вона — одна з чотирьох онуків принцеси Александри.

Принцеса Александра та її кузина-королева дуже близькі. Їхні батьки доводилися один одному рідними братами. Чоловіком принцеси був аристократ-бізнесмен Ангус Джеймс Огілві, який помер у 2004 році. 83-річна Александра є працюючим членом королівської сім'ї. Вона бере участь у багатьох офіційних заходах. У 1947 році Александра була подружкою нареченої на весілля Єлизавети з принцом Філіпом.

Фото з першого весілля Олівії і Тімоті

Раніше «ФАКТИ» писали — Принцеса Ліхтенштейну вийшла заміж у вбранні, що нагадує весільну сукню принцеси Діани.

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