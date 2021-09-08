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Загибель голови МНС Росії: ЗМІ розповіли, що сталося насправді

22:21 8 вересня 2021
Євген Зінічев

З'ясувалися подробиці загибелі міністра з питань надзвичайних ситуацій РФ Євгена Зінічева — виявляється, інцидент стався під час відвідання водоспаду в заповіднику. Про це повідомляє Readovka.

Євген Зінич та оператор Олександр Мельник загинули на території заповідного плато Путорана, на водоспаді китаб-Ороон. Причому це сталося не під час навчань під Норильському, а в декількох сотнях кілометрів від цього міста.

За інформацією видання, поїздка носила туристичний характер. Міністр послизнувся біля краю водоспаду, а оператор намагався його врятувати. В результаті загинули обидва.

Раніше РосЗМІ повідомляли протилежну версію: нібито оператор вів зйомку та зірвався з обриву, а міністр спробував йому допомогти, але невдало, тому обидва загинули.

Фото: «Южный Федеральный»

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