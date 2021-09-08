У Росії загинув очільник МНС

У Росії загинув керівник Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Як передає «ТАСС», Євген Зінічєв загинув в Норильську під час міжвідомчих навчань із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій.

Детально про загибель чиновника не повідомляється, лише зазначається, що він «трагічно загинув, рятуючи життя людини».

На сайті відомства ще рано вранці у середу, 8 вересня, повідомлялося, що очільник МНС перевірив хід будівництва нової пожежної частини в Норильську та відвідав Дудинський арктичний пошуково-рятувальний загін.

Тим часом «Сибір. Реалії» пишуть, що міністр з оператором, який знімав навчальний фільм, стояли на краю виступу. У якийсь момент оператор послизнувся й зірвався у воду. За ним стрибнув Зінічєв, але вдарився об камінь. Обидва загинули.

Раніше в Росії загинув екіпаж військово-транспортного літака Іл-112 В, що розбився під Москвою.

Фото з сайту МНС РФ.

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