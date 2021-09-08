26.68 / 26.86 31.46 / 31.80
Київ: +22
архів
ПОИСК
СПЕЦТЕМИ:
Останні новини
БІЛЬШЕ НОВИН  >>
Світ

У Росії загинув очільник МНС

14:14 8 вересня 2021
Глава МНС РФ Зінічєв

У Росії загинув керівник Міністерства з питань надзвичайних ситуацій. Як передає «ТАСС», Євген Зінічєв загинув в Норильську під час міжвідомчих навчань із захисту арктичної зони від надзвичайних ситуацій.

Детально про загибель чиновника не повідомляється, лише зазначається, що він «трагічно загинув, рятуючи життя людини».

На сайті відомства ще рано вранці у середу, 8 вересня, повідомлялося, що очільник МНС перевірив хід будівництва нової пожежної частини в Норильську та відвідав Дудинський арктичний пошуково-рятувальний загін.

Тим часом «Сибір. Реалії» пишуть, що міністр з оператором, який знімав навчальний фільм, стояли на краю виступу. У якийсь момент оператор послизнувся й зірвався у воду. За ним стрибнув Зінічєв, але вдарився об камінь. Обидва загинули.

Раніше в Росії загинув екіпаж військово-транспортного літака Іл-112 В, що розбився під Москвою.

Фото з сайту МНС РФ.

147

Читайте нас у Telegram-каналі, Facebook та Twitter

Побачили помилку? Виділіть її та натисніть CTRL+Enter
    Введіть вашу скаргу

Зараз читають

Винник та Полякова

Таюне більше не потрібна? Оля Полякова заявила, що робить з Олегом Винником дитину

Орбакайте

Крістіна Орбакайте засвітила «вагітний» живіт: Максим Галкін випадково «видав» секрет доньки Примадонни

Тарифи на комуналку

Виплати субсидій за новими правилами: хто залишиться без допомоги в опалювальному сезоні

саша Пустовіт

«Змінився вираз обличчя»: Ектор Хіменес-Браво «викрив» Сашу Пустовіт

Наступний матеріал
Новини партнерів
 
Мапа сайту

© 1997—2021 «Факти та коментарі®»

Усі права на матеріали сайту охороняються у відповідності до законодавства України.

Матеріали під рубриками «Офіційно», «Новини компаній», «На замітку споживачу», «Ініціатива», «Реклама», «Пресреліз», «Новини галузі» а також позначені символом публікуються у якості реклами та мають інформаційно-комерційний характер.