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Лауреат «Ніки»: стало відомо, хто загинув разом з головою МНС Росії

16:20 8 вересня 2021
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У Росії разом з міністром з питань надзвичайних ситуацій Євгенієм Зінічевим загинув режисер, кінооператор і сценарист Олександр Мельник. Як повідомляє Telegram-канал 360tv, трагедія трапилася через нехтування правилами безпеки. Оператор вів зйомку і зірвався з обриву, міністр спробував прийти на допомогу, але невдало. Обидва загинули.

Стало відомо, що НП сталася не в Норильську, як раніше повідомлялося. Міністр разом з кінооператором приїхали знімати фільм у Путоранский заповідник на Середньосибірському плоскогір'ї. Зйомки велися поряд з водоспадом Китабо-Орон на річці Іркінгда. Ще його називають Великим Іркінгдським водоспадом.

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Великий водоспад на річці Іркінгда

Олександр Мельник входив в гільдію кінорежисерів Росії, зняв повнометражні ігрові кінофільми «Нова Земля» (2008 рік) і «Територія» (2015 рік). Лауреат російської кінопремії «Ніка» і частий член журі кінофестивалів в РФ.

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Олександр Мельник

Фото 360tv / Telegram, putorana360.ru

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