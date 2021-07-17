Принц Гаррі та Меган Маркл хочуть хрестити доньку у Віндзорському замку

Принц Гаррі та Меган Маркл хочуть хрестити свою доньку Лілібет Діану, яка народилася 4 червня в лікарні американського штату Каліфорнія, у Віндзорському замку. Про це, як пише видання Daily Mail, Гаррі повідомив кільком своїм знайомим під час недавнього візиту до Лондона, де він разом зі своїм старшим братом принцом Вільямом брав участь в церемонії відкриття пам'ятника їх матері принцесі Діані.

Меган і Гаррі хочуть дочекатися слушного моменту, щоб всією сім'єю приїхати з цією метою в Британію.

Гаррі та Меган вінчалися у Віндзорському замку у 2018 році. У замковій каплиці святого Георгія у 2019 році відбулися хрестини первістка герцога і герцогині Сассекських Арчі. Імена його хресних досі не були оголошені. Були присутні 25 гостей. Королеви Єлизавети серед них не було, оскільки вона була зайнята. Гаррі сподівається, що на цей раз його бабуся знайде час для правнучки.

Королівські експерти вважають, що, якщо хрестини Лілібет відбудуться в Віндзорі, це суттєво покращить стосунки Гаррі та Меган з королівською родиною. А якщо дівчинку вирішать хрестити в США, розкол лише поглибиться.

Тим часом фанати Меган обурені тим, що Лілібет досі не включена в офіційний список престолонаступництва на сайті королівської сім'ї. Вона повинна займати восьме місце — після Арчі. Однак на восьмій позиції як і раніше зазначено дядька Гаррі — середнього сина Єлизавети II принца Ендрю.

Раніше «ФАКТИ» писали — Королівська перлина: Меган Маркл зайнялася створенням мультиплікаційного серіалу.

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