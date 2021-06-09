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У палаці повідомили, що Меган Маркл і принц Гаррі вибрали ім'я для дочки без дозволу королеви Єлизавети

11:57 9 червня 2021
Меган Маркл, принц Гаррі і Арчі

Журналістам британської телерадіокомпанії Бі-бі-сі повідомили в Букінгемському палаці, що принц Гаррі та Меган Маркл не питали дозволу у королеви Єлизавети назвати свою новонароджену дочку домашнім прізвиськом Її Величності — Лілібет. І не радилися з монархом з цього приводу. Хоча прессекретар герцога і герцогині Сассекських заявляв, що королева була проінформована, і що без її згоди Гаррі та Меган це ім'я б не використовували. За словами з табору Сассексів, бабуся принца перша з усіх родичів дізналася про поповнення сімейства.

Після повідомлення Бі-бі-сі про заяви високопоставлених представників палацу, близький до герцога і герцогині журналіст і автор їхньої біографії Омід Скоби поспішив заявити, що це не відповідає дійсності, і що насправді подружжя консультувалося з монархом. А принц Гаррі пригрозив подати на Бі-бі-сі в суд. Так що публіка тепер в скруті та не знає, кому вірити в цій «війні брифінгів». Це, як вважають експерти, стало зайвою ілюстрацією до розладу, який спостерігається в королівській родині.

Раніше повідомлялося, що новина про народження дочки Меган і Гаррі заскочила палац зненацька.

Читайте також: Вибір імені для дочки Меган Маркл і принца Гаррі визнали грубістю і безтактністю щодо королеви.

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