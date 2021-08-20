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Працювали у «тілесному» контакті: слідча закохалася у обвинуваченого і допомогла йому втекти

12:38 20 серпня 2021
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У Росії, де за гратами за підозрою у замаху на шахрайство залишили «екс-міністра доходів і зборів» терористичної «ДНР» Олександра Тимофєєва (кличка Ташкент), кримінальною справою закінчився «службовий роман» слідчої та обвинуваченого.

Як повідомляє «База», жінка-слідча з Омська закохалася у хлопця, чия справу вона вела, і допомогла йому втекти.

Михайла Сербіна підозрювали у крадіжці грошей з банківського рахунку, він перебував під підпискою про невиїзд і працював «у тілесному» контакті зі слідчою Мадіною Шукеновою.

Невдовзі він зник, а слідча лише розводила руками. Втім, бігав Сербін не дуже довго — наприкінці липня його затримали на околицях Омську. Втікач знаходився за кермом машини, яка перебувала у користуванні у слідчої. Тоді-то їхня історія і виплила назовні. Наразі на слідчу чекає справу за статтею про перевищення повноважень.

Раніше у Росії повідомляли про масову втечу арештантів, серед яких — Олександр Мавріді, головний обвинувачений у справі щодо гучного вбивства бізнесмена Володимира Маругова. Загиблого підприємця називали «ковбасним королем».

Фото з Pixabay.

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