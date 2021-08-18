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Суд в Москві залишив під арештом екс-ватажка бойовиків «ДНР» Тимофєєва: у чому звинувачують «Ташкента»

19:06 18 серпня 2021
Суд в Москві залишив під арештом екс-ватажка бойовиків «ДНР» Тимофєєва: у чому звинувачують «Ташкента»

Одіозний екс-«міністр доходів і зборів» терористичної «ДНР» Олександр Тимофєєв на прізвисько «Ташкент» за рішенням суду в Москві залишиться під арештом як підозрюваний у замаху на шахрайство. Про це повідомив Комерсант .

Згідно з даними слідства, Тимофєєв разом з колишнім радником екс-прем'єр-міністра України Миколи Азарова Ігорем Сосновським зв'язався з оголошеним в розшук російським бізнесменом і запропонував йому зупинити його кримінальне переслідування в Росії за 5 млн доларів.

У гучній справі фігурували також імена глави ФСБ Олександра Бортнікова і міністра внутрішніх справ Володимира Колокольцева — ними «Ташкент» прикривався в корупційних діях.

У березні 2019 року з'явилася інформація, що спецслужби заарештували Тимофєєва в Ростові-на-Дону і доставили в Москву для проведення слідчих дій. Однак насправді кримінальну справу на нього було порушено в 2021 році.

Раніше «ФАКТИ» писали, чим займаються в Росії все бігли туди «екс-міністри ДНР».

фото Громадське

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