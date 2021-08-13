Вбивця «ковбасного короля» в Росії все ще ховається: СКР повідомив деталі гучної втечі в Істрі

У п'ятницю, 13 серпня, Слідчий комітет Росії (СКР) повідомив новини щодо втечі з ізолятора тимчасового утримання в Істрі, Московська область. Нагадаємо, з ІТТ 6 серпня втекли п'ятеро злочинців. Їм вдалося відкрити двері камери, вибивши лоток, через який заарештованим подається їжа. Серед втікачів був Олександр Мавріді, головний обвинувачений у справі щодо гучного вбивства бізнесмена Володимира Маругова. Підприємця називали «ковбасним королем». Йому належало кілька компаній, зокрема «М'ясна імперія» і «Озерецькі ковбаси».

Трьох втікачів було затримано. Двох поліція взяла на орендованій квартирі у Подільську ввечері 11 серпня. Ще один наступного дня здався сам. Він заявив, що прийшов у поліцію через страх — був упевнений, що його ось-ось затримають.

Втікачами як і раніше залишаються Мавріді й Олександр Бутнару. СКР звертається до жителів Московської області з проханням повідомити інформацію, яка може допомогти у затриманні двох чоловіків. Ці люди «звинувачуються у скоєнні тяжких та особливо тяжких злочинів».

Також 12 серпня були затримані дві людини. Їх підозрюють у пособництві втікачам. Один з них протягом доби переховував у Лобні втікачів з ІТТ. Злочинці прийшли до нього відразу після втечі. Він дав їм гроші, мобільний телефон і одяг. Потім втікачі розділилися. Двоє з них попрямували до Подільська до ще одного свого приятеля. Він дозволив їм пожити у квартирі, яку сам орендував.

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