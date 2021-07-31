Полум'я вже на підступах до Бодруму: вражаюче відео з охопленої пожежами Туреччини

Потужні лісові пожежі в Туреччині охоплюють великі території — вже горить ліс в центрі Бодрума, полум'я підбирається до берегової лінії.

Влада оголосила Анталію зоною лиха, евакуювавши постояльців трьох п'ятизіркових готелів.

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Рятувальники намагаються впоратися зі стихією, виливаючи на палаючу місцевість тонни води з вертольотів.

Тим часом люди на своїх автомобілях пробираються крізь палаючі ліси.

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А в мережі з'явилося відео з тваринами, які намагаються врятуватися від лісової пожежі.

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Україна направила в Анталью пожежні літаки ДСНС, які в перший же день скинули на палаючу місцевість 16 тонн води.

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Влада Туреччини заявляє, що під контроль взяли вже 60 осередків займання. А президент Ердоган не виключає, що до виникнення вогню можуть бути причетні поки не виявлені диверсанти, хоча вже очевидно, що першопричиною загоряння була аномальна спека. Раніше влада Туреччини вже вирішили розслідувати причини виникнення лісових пожеж в курортному районі Анталья і знайти винних в тому, що відбувається.

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