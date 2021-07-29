Пожежі в Туреччині підбираються до популярних курортів (карта поширення вогню)

Як мінімум 183 людини постраждали в Туреччині через масштабні лісові пожежі, що вирують на півдні країни. Таке число назвав міністр сільського та лісового господарства Туреччини Бекір Пакдемірлі, передає CNN Turk.

Карта поширення вогню

Пакдемірлі зазначив, що через сильну спеку пожежі очікувалися, але, «на жаль, вони спалахнули практично в один день, і щоб повністю взяти їх під контроль, потрібен час».

Один з найсильніших пожеж виникла в провінції Анталья, в районі Манавгата. Вогонь наблизився до готелів та будинків. У четвер, 29 липня, він був узятий під контроль. При цьому повідомляється про 3 загиблих та 122 постраждалих. У гасінні пожежі беруть участь два літаки, 19 вертольотів та 192 пожежні машини. Через сильний вітер та спекотну погоду вогонь швидко поширився на великій території.

Раніше влада Туреччини вирішила розслідувати причини виникнення лісових пожеж у курортному районі Анталья та знайти винних у тому, що відбувається.

Фото cnnturk.com, bbc.com/

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