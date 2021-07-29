«Дайте дітям спокій»: мультяшні принци Джордж і Луї обурили користувачів мережі

29 липня на американському телетелеканалі HBO відбудеться прем'єра комедійного мультиплікаційного серіалу під назвою «Принц». Вона була запланована на травень цього року, але її відклали через смерть чоловіка британської королеви принца Філіпа.

Головним героєм серіалу виступає правнук королеви Єлизавети та майбутній король Великобританії — принц Джордж, якому 22 липня виповнилося вісім років.

За кілька годин до прем'єри в мережі з'явився новий офіційний трейлер мультсеріалу, який викликав обурення у фанатів королівської сім'ї. Вони не оцінили пародію на Її Величність Єлизавету II та її родичів.

Особливе обурення викликали персонажі, що зображують принців Джорджа та його молодшого брата принца Луї. Так, в одному з епізодів трирічний Луї грубо вимагає у дворецького чашку чаю, п'є, а потім розбиває її об підлогу. Дивлячись на брата, мультяшний Джордж говорить: «Мене лякає ця дитина».

Сам Джордж цікавиться у слуги, чи є в палаці чай, який не нагадує на смак сечу.

В іншій сцені біля палацу приземляється вертоліт, який доставив незадоволену дівчинку. Її під конвоєм тягнуть у гості до Джорджа і саджають за стіл, де вже сидять кілька його ровесників. «Радий, що змогла приїхати», — говорить принц.

«Огидно та жорстоко», «Дайте дітям спокій», «Це за межею — не можна вплутувати в це дітей», «Бідний Джордж. Він піде в школу, де його зустрінуть однокласники, які це бачили», «Мені його шкода. Він такий милий маленький хлопчик «, — писали у коментарях користувачі соцмереж.

«Королівську родину протягом багатьох пародіювали вже у десятках шоу. Але вперше, наскільки я пам'ятаю, торкнулися дітей. Це може бути „комедією“, але, скоріше, справляє враження противного булінгу», — написав у Twitter журналіст Омід Скоби — співавтор біографії принца Гаррі та Меган Маркл.

У серіалі дісталося й іншим членам сім'ї. Так, карикатурний принц Гаррі, вперше заходячи до свого будинку в Каліфорнії, відзначає: «Це, напевно, найменший палац з усіх, в яких я коли-небудь був». Намальована Меган каже: «Ну, це квартира». «Так. Квартирний палац. Я знаю. Багато маленьких палаців всередині одного великого «, — відповідає Гаррі.

Принца Чарльза зображують заляканим маминим синочком, який мріє зайняти трон. Принца Вільяма відносять на руках з ліжка до туалету. А Королеву Єлизавету зображують главою «синдикату».

Раніше сценарист і продюсер серіалу Гарі Джанетті (який заодно озвучує Джорджа) не вважає своє дітище позбавленим смаку та образливим. Раніше він висловлював надію, що сам Джордж знайде його кумедним, і що у нього достатньо розвинене почуття гумору для цього.

Раніше «ФАКТИ» писали — Принц Вільям і Кейт Міддлтон посперечалися щодо вбрання принца Джорджа для фіналу Євро-2020.

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