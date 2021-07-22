Принцу Джорджу виповнилося вісім років — Кейт Міддлтон і принц Вільям поділилися новим портретом сина

Старшому синові принца Вільяма та Кейт Міддлтон принцу Джорджу 22 липня виповнюється вісім років. На честь цієї події Кенсінгтонський палац традиційно опублікував новий портрет майбутнього короля Великобританії, який займає нині третє місце в черзі на престол.

Знімки зробила мати іменинника. Герцогиня Кембриджська, яка давно і серйозно захоплюється фотографією, сама робить портрети своїх дітей.

Усміхнений Джордж позував у смугастій футболці-поло від John Lewis за 10 фунтів (близько 14 доларів), сидячи на капоті автомобіля Land Rover Defender. У цій деталі фанати побачили данину пам'яті принцу Філіпу — прадідусеві Джорджа, який помер в квітні у віці 99 років. Автомобілі Land Rover були улюбленими машинами чоловіка королеви Єлизавети. Один з них віз на похороні труну принца Единбурзького.

Фото було зроблено в заміському маєтку герцога і герцогині Кембриджських Амнер-хол в графстві Норфолк.

Дочка Кейт і Вільяма принцеса Шарлотта у травні відзначила своє шестиріччя, а їх молодшому синові принцу Луї у квітні виповнилося три роки.

Раніше «ФАКТИ» писали — Від радості до відчаю: принц Джордж разом з батьками спостерігав поразку збірної Англії у фіналі Євро-2020.

фото Twitter

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