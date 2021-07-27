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Світ

Повінь у Грузії — затопило вулиці Батумі

16:04 27 липня 2021
Затоплена вулиця

Поки після повені приходять в себе жителі Лондона, в грузинському місті Батумі в результаті сильної зливи було затоплено багато вулиць. Як повідомляє видання Newsgeorgia, особливо важка ситуація склалася на двох на вулицях популярного курорту — Агмашенебелі та Тавдадебулі. Вода заповнила тут перші поверхи декількох житлових будинків, пошкодила побутову техніку, затопила магазини та пекарні, облаштовані у напівпідвальних приміщеннях.

Залило і недавно відкриту будівлю Батумської Республіканської лікарні. У цокольному поверсі будівлі, де приймають і лікують хворих на коронавірус, стоїть вода.

Раніше «ФАКТИ» писали — Бельгію затопило: нова повінь завдала шкоди у два мільярди євро.

Фото мерії Батумі

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